Morgan De Sanctis ha giocato 4 anni in maglia azzurra ed è stato un pilastro del Napoli di Mazzarri, un grande protagonista che vinse la coppa Italia nel 2012 e giocò una Champions League di altissimo livello. Tante partite indimenticabili, a cominciare da quella contro il Bayern Monaco al Maradona quando riuscì a parare un calcio di rigore a Gomez nella partita che terminò 1-1, una partita in cui l'ex portiere azzuro riuscì a respingere tutti gli assalti dei bavaresi. Prova super anche quella contro il Manchester City di Mancini, il suo timbro fu decisivo anche nel 2-1 contro la formazione inglese che valse la qualificazione agli ottavi di finale.

APPROFONDIMENTI Osimhen, la mascherina dello scudetto con il tricolore Sousa medita sorprese per il derby Calendario Serie A, Salernitana contro la Roma in campo di lunedì sera

Da questa stagione è il direttore sportivo della Salernitana e ha piazzato colpi importanti, a cominciare da quello del senegalese Dia, allestendo una squadra competitiva che è al momento al 14esimo posto in classifica con 33 punti ha un margine di sette punti sulla zona retrocessione (il Verona è terz'ultimo a quota 26). Un giovane ds che ha cominciato bene in una piazza importante come quella granata,