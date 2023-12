Salernitana, De Sanctis ammette: «Ho sbagliato a non cedere Dia in estate»

Dia resta, Dia va via. Un tema caldo che già da diverse settimane tiene banco in casa Salernitana, ma in attesa di capire cosa accadrà a gennaio quando riaprirà il calciomercato il direttore sportivo Morgan De Sanctis per la prima volta parla in modo esplicito della posizione di Boulaye Dia: «La sua mancata cessione in estate è stata un errore», ha subito precisato il ds nel corso di un'intervista concessa al Corriere dello Sport.

«L’ultimo giorno di mercato, pur volendo, non avremmo potuto fare niente per sostituirlo, in più è spuntata un’offerta irricevibile dall’Inghilterra. Cosa avrebbero detto di me o di noi se avessi compiuto quell’operazione?».