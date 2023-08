Salernitana, De Sanctis «trattiene» Dia. «E lavoriamo per cinque acquisti»

«Dia è un giocatore fortissimo, ha sofferto un intervento a fine maggio per la pulizia del menisco. Sta svolgendo un recupero giusto che in questo momento prevede la riatletizzazione ed il ricondizionamento per poterlo vedere in campo. Non siamo preoccupati, anzi ci stiamo prendendo la dovuta cautela perché immaginiamo che Dia, visto che non sono arrivate offerte ufficiali, possa restare con noi. Lo faremo rientrare quando sarà al top della condizione perché è un patrimonio». Così il direttore sportivo della Salernitana, Morgan De Sanctis, ha parlato in conferenza stampa di Boulaye Dia, pezzo pregiato della rosa granata. L'attaccante potrebbe restare a Salerno, al pari di Mazzocchi e Lassana Coulibaly: «Siamo lontani dall'immaginare che la Salernitana possa rinunciare a questi giocatori che sono parte integrante del nostro progetto tecnico», ha concluso De Sanctis.

«Se non ci saranno altre uscite importanti, contiamo di chiudere altre quattro-cinque operazioni in entrata», continua De Sanctis nel corso della conferenza stampa di presentazione del portiere Benoit Costil. «Abbiamo degli obiettivi, alcuni sono stati di pubblico dominio. È vero, ad esempio, che siamo interessati a Miretti. Altri nomi non sono usciti. Martegani? È un giocatore con il quale stiamo discutendo. Ho sentito della questione passaporto ma questo è un discorso che c'entra fino ad un certo punto. Noi crediamo tanto in questo calciatore, stiamo negoziando con il San Lorenzo e speriamo possa vestire la maglia della Salernitana. Se non dovesse succedere abbiamo altre possibilità. Andrey Santos è stato un investimento importante del Chelsea che ha deciso, per il momento di tenerlo in prima squadra. È un giocatore importantissimo, ci piace ma siamo molto lontani». La Salernitana è molto attiva anche sul fronte delle uscite: «Ci sono trattative avanzate per Simy e Mantovani, il primo con l'Adanaspor, il secondo con la Ternana. Valencia è molto vicino all'uscita in prestito (al Palermo, ndr)».