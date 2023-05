Salernitana matematicamente salva: caroselli in città al ko del Verona

Salva senza neppure scendere in campo. La Salernitana ha conquistato oggi l'aritmetica certezza di partecipare al suo terzo campionato di serie A consecutivo (cosa mai successa in oltre un secolo di storia dell'Ippocampo) comodamente dal divano. Complice la sconfitta del Verona a Bergamo ad opera dell'Atalanta (3-1 il finale in favore dei bergamaschi), la squadra del presidente Danilo Iervolino ha centrato la salvezza con tre partite di anticipo. L'Hellas infatti, che resta al terzultimo posto con 30 punti (in condominio con lo Spezia che giocherà domani a Lecce un importante scontro diretto), non può più raggiungere i granata (a quota 38) avendo solo due partite ancora da giocare.

La truppa di Paulo Sousa – giunto al capezzale della squadra per sostituire l'esonerato Davide Nicola a fine febbraio scorso – ha potuto brindare all'importante traguardo senza neppure dover scendere in campo.

I granata, infatti, saranno di scena lunedì sera all'Olimpico contro la Roma di Mourinho, nel posticipo della 36esima di ritorno del campionato di massima serie. In città, al triplice fischio della gara del Gewiss Stadium di Bergamo che ha sancito l'aritmetica salvezza, sono partiti caroselli con tante bandiere che sventolavano sui palazzi.

Domani mattina, alla seduta di rifinitura della squadra al Mary Rosy, è facile immaginare una folta rappresentanza di tifosi per ringraziare la squadra dell'importante traguardo raggiunto e caricarla in vista della sfida all'Olimpico contro i giallorossi e per il finale di stagione con l'Udinese all'Arechi e la Cremonese in trasferta. Il sogno è chiudere in bellezza.