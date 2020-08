Aumentano i casi di coronavirus in serie A. Il calciatore trovato positivo al test gioca nel Benevento appena promosso in Serie A. Questo il comunicato pubblicato dalla società campana: “Il Benevento Calcio comunica che nel ritiro di Seefield è stato rilevato un caso di Covid-19 all’interno del gruppo squadra. Il giocatore interessato, asintomatico, sta bene. Secondo i protocolli sanitari in vigore è stato immediatamente isolato ed è sotto la supervisione dello staff medico in stretta collaborazione con le autorità sanitarie locali“. Gà Mirante, Petagna e Boga, più due del Toro sono risulati positivi al Covid. Ultimo aggiornamento: 22:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA