In un ristorante di Posillipo era cominciata un anno fa l'avventura tra Pippo Inzaghi e il Benevento, in un ristorante di Marechiaro sono stati festeggiati martedì sera il salto in serie A e l'arrivo dell'attaccante francese Loic Remy. L'ex campione del mondo è statato ospite di Cicciotto insieme al direttore sportivo Pasquale Foggia e all'amico procuratore Marco Sommella. Nello stesso locale di Gianluca e Vincenzo Capuano anche il presidente del club giallorosso Oreste Vigorito con l'attaccante Remy, che giocherà nella squadra sannita nella prossima stagione. Ultimo aggiornamento: 06:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA