Primo giocatore positivo nel Pescara. Come annunciato sul sito ufficiale dalla società biancazzurra,

la Società Delfino Pescara 1936 ha comunicato di essere stata informata dalla FIGC che Raul Bellanova, terzino in forza alla squadra di Massimo Oddo, attualmente impegnato con la Nazionale Under 21, è risultato positivo al Covid-19. Il giocatore, in isolamento nelle strutture sportive CPO di Tirrenia, è in attesa del secondo esito tampone. Bellanova salterà la gara di sabato all'Adriatico con l'Empoli.

Ultimo aggiornamento: 12:39

