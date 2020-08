Ultimo aggiornamento: 14:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE Tutto come previsto. Stamattina Pantaleo Corvino ha firmato il contratto che lo lega al Lecce calcio per le prossime tre stagioni. Il dirigente nativo di Vernole torna a "casa" dopo quindici anni. Ecco il testo del comunicato ufficiale diramato dall'ufficio stampa del club di via Colonnello Costadura."L’ Unione Sportiva Lecce comunica di avere affidato l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica al Sig. Pantaleo Corvino. L’incarico decorrerà dalla stagione sportiva 2020/2021 e avrà durata triennale. La conferenza stampa di presentazione del Direttore Corvino si terrà lunedì 10 agosto 2020 alle ore 11 presso il Palazzo Banco di Napoli in Lecce". Ovviamente, Corvino prende il posto di Mauro Meluso. L'ex direttore sportivo del Lecce è stato sollevato dall'incarico mercoledì scorso ma resta comunque legato al club salentino in virtù di un contratto fino al 2022.