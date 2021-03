Monza, buone notizie per Galliani: dimesso dal San Raffaele

Il Monza, e tutto il mondo del calcio, può tirare un sospiro di sollievo per Adriano Galliani, ad del club brianzolo, dopo essere stato per tre decenni amministratore delegato del Milan. Galliani è stato dimesso dal San Raffaele di Milano, dove era stato ricoverato a causa del coronavirus. A comunicarlo è stato lui stesso sul proprio profilo Facebook: «Sono stato due settimane ricoverato in quella che vista da fuori sembra una struttura sportiva. All'interno c'è una tecnologia impressionante ma soprattutto la competenza e il cuore di infermieri e medici fantastici del San Raffaele».