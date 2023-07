Avellino, fumata bianca per il portiere, dal Como arriva Ghidotti

A sei giorni dalla partenza per il ritiro, l'Avellino piazza un altro colpo.

Dal Como arriva, con la formula del prestito, il portiere Simone Ghidotti, lo scorso anno 18 preenze con i lariani in serie B, prima di cedere il posto a gennaio all'ex biancoverde Alfred Gomis.

Ghidotti era da giorni nella lista della spesa del responabile dell'area tecnica, Giorgio Perinetti.

Cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, il giovane estremo difensore si è messo in mostra in serie C con la maglia della Pergolettese, indossata per due stagioni prima di passare al Gubbio, sempre in terza serie.

Lo scorso anno la prima esperienza in B in riva al Lago di Como.