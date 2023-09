Meccariello, l'infortunio è grave: rottura del crociato per il difensore del Benevento

Piove sul bagnato in casa giallorossa. Quello che fino a ieri era solo un brutto presentimento oggi è diventato, purtroppo, amara realtà. Il responso dell’ultimo consulto per Biagio Meccariello non lascia scampo a dubbi. Il difensore centrale del Benevento a Torre del Greco, prima gara di campionato, si è procurato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Si prevedono cinque, sei mesi di stop. Ora al Benevento non resta che tornare sul mercato per un difensore di esperienza. Il direttore tecnico Cali sta già monitorando diversi profili. Si potrà andare sugli svincolati, potrebbero seguire novità già nelle prossime ore.