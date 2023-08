Benevento, in attacco colpo Ferrante: in arrivo dalla Ternana

Il Benevento ha ceduto Moncini al Brescia e preso il centravanti Alexis Ferrante dalla Ternana, che arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 300 mila euro. Entrambe le operazioni sono in chiusura. Ferrante lo scorso anno è stato a Cesena (31 gare, 13 da titolare, e 2 reti) e due anni fa sempre in prestito al Foggia dove è andato a segno per 15 volte.

I giallorossi incassano per Moncini un milione di euro secco senza bonus e risparmiano 450 mila euro di ingaggio e sono pronti a reinvestire la cifra per almeno un altro colpo. Moncini oggi non si è allenato ed è già in viaggio verso Brescia, dove firmerà un triennale.