Avellino-Latina 0-2: i Lupi partono male, i laziali espugnano il Partenio-Lombardi

Debutto stagionale amaro per i lupi. Prima da dimenticare in casa contro il Latina. Gli avversari con un gol per tempo hanno superato l'Avellino di mister Rastelli, davanti al folto pubblico presente allo stadio Partenio-Lombardi. La formazione ha dimostrato poche e confuse idee in campo. Lupi pericolosi in avvio con Marconi all'ottavo minuto. Anche D'Angelo sette minuti più tardi va vicino al gol. Poi è il Latina a segnare al 28esimo. Nella ripresa l'Avellino riparte bene, ma senza risultato. In chiusura, Fabrizi raddoppia e chiude la partita.

AVELLINO (4-3-1-2): Ghidotti; Cancellotti (32' st Gori), Cionek, Benedetti, Tito; Dall'Oglio (18' st Sgarbi), Palmiero, D'Angelo (32' st D'Amico); Lores Varela (32' st Armellino); Patierno, Marconi (18' st Sannipoli).

A disp.: Pane, Pizzella, Ricciardi, Falbo, Mulè, Pezzella. All.: Rastelli.

LATINA (3-5-2): Cardinali; Cortinovis, Rocchi, Marino (28' st De Santis); Del Sole (28' st Gallo), Di Livio, Cittadino (13' st Biagi), Riccardi, Ercolano; Mastroianni (13' st Jallow), Fella (38' st Fabrizi). A disp.: Vona, Bertini, Perseu, Polletta, Di Renzo. All.: Di Donato.

ARBITRO: Diop di Treviglio.

MARCATORE: 28' pt Fella, 45' st Fabrizi.