Avellino-Virtus Francavilla 0-1, Murilo va a segno al 17'

L’Avellino perde di nuovo in casa. Questa volta è la Virtus Francavilla a passeggiare sul tappeto verde del Partenio-Lombardi. Agli avversari basta una rete di Murilo al minuto 17 del primo tempo per conquistare i tre punti. I lupi provano a reagire, ma lo fanno in maniera confusa. In ogni caso, riescono a ottenere un calcio di rigore al 34esimo per un fallo di mano in area. Dal dischetto, però, D’Angelo si fa parare dall’estremo difensore della Virtus Francavilla e sul rimpallo spara alle stelle. Nella ripresa altre due occasioni ghiotte per i biancoverdi, ma che non portano frutti. Arriva allo scadere, minuto 45, il gol. Ma il direttore di gara annulla per un fallo sul difensore avversario Caporale. Finisce così una partita non proprio esaltante. Gli avversari, però, sono stati più furbi. Grande delusione per i tifosi biancoverdi. L'Avellino ha di nuovo perso la strada della vittoria.

AVELLINO-VIRTUS FRANCAVILLA: 0-1

AVELLINO (3-5-2): Pane; Moretti, Benedetti, Auriletto (1’ st Kanoute); Russo, Matera (27’ st Mazzocco), Casarini (39’ st Maisto), D’Angelo (1’ st Ricciardi), Tito; Tounkara (1’ st Trotta), Marconi. A disp. Marcone, Pizzella, Sottini, Rizzo, Perrone, Garetto, Gambale, Trotta. Allenatore: Massimo Rastelli

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Avella; Minelli, Idda, Caporale; Pierno (33’ st Cisco), Risolo, Di Marco (15’ st Tchetchoua), Macca (15’ st Solcia), De Marino; Murilo (33’ st Cardoseli), Patierno (47’ pt Karlsson). A disp. Negro, Romagnoli, Maiorino, Manarelli,, Carella, Yakubiv, Demirdjian. Allenatore: Antonio Calabro.

MARCATORI: 17’ pt Murilo

ARBITRO: Sig. Aleksandar Djurdjevic della sezione di Trieste.