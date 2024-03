Sarà un lunedì ad alta tensione agonistica quello che attenderà la Casertana questa sera. La compagine rossoblù sarà ospite del Crotone (inizio alle 20.30) per un match che potrebbe indirizzare questo finale di stagione verso scenari davvero intriganti nella lotta per la migliore posizione possibile nella griglia dei playoff. Le sconfitte, tutte insieme, negli anticipi di sabato di Avellino e Picerno rappresentano per la Casertana, infatti, una ghiotta opportunità non solo di agganciare il quarto posto, ma anche di avvicinarsi a quella terza posizione che in chiave playoff significherebbe entrare in scena direttamente nella fase nazionale.



Tra il dire e il fare, però, c'è di mezzo il mare e questa sera la Casertana dovrà fare i conti con un Crotone in difficoltà di risultati, per il quale la vittoria sarebbe l'unico risultato accettabile per rialzarsi proprio in chiave playoff. I pitagorici, che in settimana, a seguito delle dimissioni di Baldini sono tornati ad essere allenati da Zauli, tecnico che è sempre stato di particolare gradimento alla squadra, devono infatti guardarsi le spalle dal prorompente ritorno del Foggia.

Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per assistere a una partita di spessore e avvincente, con le due squadre alla ricerca di una vittoria importante, anche se in casa Casertana il risultato di parità, vista la difficoltà dell'incontro, potrebbe anche essere accettato di buon grado. Per questa partita (95 biglietti venduti) l'infermeria rossoblu si è leggermente svuotata. Ancora fuori gioco il terzino Nicoletti, ma anche e soprattutto i centrocampisti Proietti e Toscano, situazione che anche per questa partita va a riflettersi in misura incisiva sulla cabina di regia.



«Toscano e Proietti sono giocatori che hanno determinate caratteristiche ha detto al riguardo il tecnico Vincenzo Cangelosi prima della partenza per Crotone per cui quando ci sono loro riusciamo a esprimere un certo tipo di gioco. Chi, però, in queste partite li ha sostituiti penso l'abbia fatto in maniera egregia. Del resto, non è un problema di chi gioca in quella posizione, quanto piuttosto un problema più che altro di carattere mentale e in alcuni elementi di carattere fisico. Da quest'ultimo punto di vista stiamo anche migliorando. Ed è importante perché in queste ultime sei partite che ci restano da giocare ci sarà una maggiore possibilità di scelta, anche in base alle caratteristiche dell'avversario di turno».

Anche stavolta, pertanto, toccherà a Damian orchestrare in prima persona la manovra offensiva rossoblu in un centrocampo che, grazie al ritorno di Deli che ha smaltito l'infortunio rimediato in occasione del match contro il Cerignola, potrebbe tornare a tre, con Cangelosi che per questa partita non dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1 visto all'opera contro la Virtus Francavilla otto giorni fa. Ciò anche per l'oggettiva difficoltà dell'incontro dovuta alla caratura dell'avversario. In difesa torna disponibile Sciacca che ha scontato il suo turno di squalifica, ma per la coppia centrale è probabile l'impiego al fianco di capitan Celiento di Bacchetti, i cui centimetri potrebbero rivelarsi utili contro la fisicità degli attaccanti del Crotone.

Buone notizie dal reparto offensivo con la piena disponibilità di Tavernelli, le cui condizioni fisiche avevano destato qualche preoccupazione dopo l'uscita anzitempo dal campo per un affaticamento muscolare in occasione dell'incontro con la Virtus Francavilla. Problema rientrato progressivamente nel corso della settimana, per cui Tavernelli potrà occupare la posizione di destra della prima linea rossoblu, mentre Carretta partirà dalla panchina, pronto a subentrare in caso di necessità. La Casertana, pertanto, dovrebbe scendere in campo con un 4-3-3 che prevede l'impiego di Venturi tra i pali; in difesa Celiento e Bacchetti in posizione centrale con Calapai e Anastasio sugli esterni; a centrocampo Damian in cabina di regia assistito dalle mezzali Casoli e Deli (in ballottaggio con Matese reduce da un grave lutto con l'ha colpito in settimana); in attacco, infine, spazio al tridente formato da Montalto in qualità di terminale di riferimento, affiancato da Tavernelli e Curcio.