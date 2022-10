Giugliano e Pescara si dividono la posta: 1-1 al Partenio-Lombardi

Giugliano e Pescara si dividono la posta in palio: termina 1-1 il match di cartello della nona giornata del girone C. Il Giugliano, costretto ancora una volta ad emigrare ad Avellino, parte meglio e al 13' passa in vantaggio con un tiro dagli undici metri realizzato da Rizzo, entrato in campo dopo pochi minuti al posto dell'infortunato Kyeremateng.

Il Pescara, nell'occasione, resta in dieci per l'espulsione di Milani ma la squadra di Di Napoli non approfitta della superiorità numerica e al 21' capitola: il pari degli abruzzesi è firmato da Aloi con un bel tiro che si insacca all'incrocio dei pali. La parità numerica viene ristabilita nella ripresa: De Rosa si fa espellere per una gomitata sanzionata dal dirrettore di gara. Poco accade negli ultimi minuti di gioco. Il match termina in parità. Giugliano ancora imbattuto tra le "mura amiche" del Partenio-Lombardi.