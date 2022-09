Giugliano, ritorno in serie C con vittoria: 2-0 alla Viterbese

Buona la prima per il Giugliano, che all'esordio in campionato supera (2-0) la Viterbese. Al Partenio-Lombardi di Avellino, l'impianto che ospiterà i gialloblu per molte settimane, va in scena una gara combattuta fin dai primi minuti di gioco. Il Giugliano sblocca il risultato al 20' con il bomber Federico Piovaccari: il suo sinistro fulmina l'incolpevole Fumagalli. I laziali restano in 10 al 44': Mbaye si fa espellere dal signor Turrini di Firenze. Riprese ugualmente vivace con i gialloblu di Tatomir (in panchina al posto dello squalificato Di Napoli) che chiudono i conti al 21' con Gladestony, autore di uno splendido tiro che sorprende l'estremo difensore laziale.