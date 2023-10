L'Avellino travolge il Potenza: 4-1

L'Avellino travolge il Potenza. Nella gara casalinga, i lupi superano i lucani 4-1. Accade tutto nel primo tempo.

Le cinque reti si sono registrate tutte nella prima frazione di gioco. I biancoverdi partono subito bene, costruendo varie azioni pericolose. Passano 8 minuti e Gori porta in vantaggio l'Avellino. Al sedicesimo c'è il bis di Gori.

Gli avversari accorciano le distanze dopo cinque minuti con Caturano. Ma gli uomini di Pazienza non ci stanno. Si fanno pericolosi in più occasioni e al 30esimo segna Sgarbi. Prima dell'intervallo, sempre Sgarbi realizza su rigore, che era stato atterrato in area. Nella ripresa i lupi si fanno ancora pericolosi, ma non arriva il pokerissimo. Applausi per una vittoria da incorniciare.