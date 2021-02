La Lega Nazionale Dilettanti ferma il Giugliano per i prossimi due turni di campionato. Stamani i tigrotti, al termine dell'allenamento, avevano comunicato la positività al Covid di cinque tesserati. La Lega, poco fa, ha deciso pertanto di fermare la compagine gialloblu, che domenica sarebbe dovuta scendere in campo sul terreno del Monterosi, seconda forza del girone G. Il Giugliano non sarà in campo nemmeno nel turno successivo, in programma il 14 febbraio, nel match casalingo (ultimo del girone d'andata) con il Sassari latte dolce. La formazione allenata da Eduardo Imbimbo, più volte falcidiata dai casi Covid, dovrà recuperare anche la gara (rinviata nei mesi scorsi) con l'Arzachena.

