Alla vigilia del match con il Carbonia, in programma domani al De Cristofaro, il Giugliano annuncia due nuovi colpi di mercato. La società gialloblu ha ufficializzato gli acquisti di Idrissa Camarà e Eraldo Silva do Rosario Santos, meglio noto come Chorinho (nella foto).

Camarà, classe 1993, è un'ala destra nato in Guinea Bissau che in passato ha militato in B con la maglia dell'Avellino e in C con l'Akragas.

Chorinho, invece, 27 enne brasiliano, è un attaccante proveniente dal Sora. Nella scorsa stagione, in sole 14 gare di campionato, ha realizzato ben 13 reti. In quella in corso, prima dello stop per le vicissitudini legate al Covid, è andato a segno quattro volte.

