La campagna abbonamenti non decolla a Giugliano. Sono solo 9, infatti, le tessere sottoscritte dai tifosi nell'arco di un paio di settimane. Un numero molto esiguo, insomma, se si considera il forte attaccamento della torcida ai colori gialloblu. "Nonostante i prezzi contenuti e le varie agevolazioni - spiegano i vertici societari - salutiamo il mese di giugno registrando solo nove tessere sottoscritte. Siamo certi che sta ancora influendo la fase di ripresa delle attività e le relative difficoltà economiche. Contiamo pertanto di registrare già per il mese di luglio un deciso incremento".



Il Giugliano, per venire incontro alle esigenze dei tifosi in questo particolare momento storico, ha promosso una campagna abbonamenti con la possibilità di poter dilazionare i pagamenti in tre tranche. La risposta del pubblico, al momento, non c'è stata. Molti, forse, prima di sottoscrivere la tessera attendono qualche colpo di mercato o di capire in quale categoria si cimenterà la squadra nella prossima stagione. Sono in tanti a sperare in un ripescaggio in serie C. © RIPRODUZIONE RISERVATA