Nuovo colpo di mercato per il Giugliano di Massimo Agovino. La società gialloblu ha ufficializzato l'acquisto di Umberto Otranto, regista classe 1998, ex capitano del Napoli Primavera, reduce dalle esperienze con le maglie di Viterbes e Fermana. Otranto, scoperto dall'ex responsabile del settore giovanile del Napoli Peppe Santoro, oggi team manager del Torino, nasce trequartista ma fu spostato davanti alla difesa dall'allora tecnico degli Allievi nazionali del Napoli Ciro Muro.



Nel ruolo di mediano si impose all’attenzione nazionale, arrivando a vestire i gradi da capitano della Primavera azzurra guidata da Saurini. "La rosa si arricchisce di un ulteriore elemento di qualità - spiegano i dirigenti del Giugliano - Un giovane per proseguire nella politica ormai adottata dalla nostra società. E' un ulteriore regalo per i tifosi alla vigilia del match con il Castrovillari".

© RIPRODUZIONE RISERVATA