Il Giugliano continua a scalare la classifica. I tigrotti, ieri vittoriosi contro il Corigliano, demolito con un roboante cinque a uno, hanno raggiunto il terzo posto, piazzandosi alle spalle delle super favorite del girone: Palermo e Savoia. Sugli scudi, ancora una volta, i due attaccanti gialloblu Caso Naturale e De Vena. In due, complessivamente, hanno realizzato (in undici gare) 14 reti. Con il Corigliano è arrivato il terzo successo di fila, il sesto consecutivo tra le mura amiche del Vallefuoco di Mugnano.



"Stiamo giocando bene e ottenendo risultati - spiega il tecnico Massimo Agovino - ma guai ad abbassare la guardia. Non dobbiamo mollare di un centimetro. Domenica - aggiunge - ci aspetta un impegno arduo sul campo del Savoia. Poi, subito dopo, affronteremo in casa il Palermo. Due sfide difficili, impegnative, ma noi non partiamo di certo battuti".



La società, per bocca della famiglia Sestile, spera di inaugurare lo stadio De Cristofaro di Giugliano in occasione del big match con il Palermo. "Il Comune ci ha dato rassicurazioni in tal senso - dice Luigi Sestile - A Mugnano ci troviamo bene, siamo stati accolti alla grande dalla città, ma la nostra casa è il De Cristofaro". © RIPRODUZIONE RISERVATA