Il Giugliano cade in Sardegna: il Muravera vince 1-0

Sconfitta inattesa per il Giugliano di Giovanni Ferraro, che cade (1-0) sul campo del Muravera. La gara è decisa da un rigore trasformato da Mancosu al 7' della ripresa. Nel primo tempo i tigrotti, pur non brillando sotto il profilo del gioco, erano andati in almeno tre occasioni vicino al vantaggio. Inutile il forcing nel finale dell'incontro: il Muravera si difende con i denti e porta a casa i tre punti. Il Giugliano, nonostante il ko in terra sarda (tre le sconfitte finora rimediate in campionato), resta ancora in vetta alla classifica del girone G.