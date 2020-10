La disfatta casalinga con il Formia, che nell'anticipo di sabato ha espugnato il De Cristofaro con un roboante 5-1, ha lasciato il segno. Il Giugliano, tuttavia, ha l'obbligo di lasciarsi subito tutto alle spalle. Tra due giorni, infatti, i gialloblu avranno l'occasione per riscattarsi affrontando in trasferta la Nocerina nel recupero della prima giornata.



"Dobbiamo guardare avanti, alla gara di mercoledì - spiega il tecnico Roberto Carannante - Contro il Formia non ha funzionato nulla, eccezion fatta per i primi 20 minuti di gioco. Non credo, ad ogni modo, sia un problema di modulo o di preparazione atletica: la squadra è crollata sotto il profilo mentale e della combattività ed è su questi aspetti che bisogna lavorare in vista della gara di mercoledì". Gli fa eco il capitano Crescenzo Liccardo: "Abbiamo chiesto scusa alla città e ai tifosi - aggiunge - Sono fiducioso: anche un anno fa partimmo malissimo, ma poi disputammo un campionato straordinario".

