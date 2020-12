Terzo risultato utile di fila per il Giugliano di Roberto Carannante. I tigrotti, dopo una settimana contrassegnata dall'addio di quattro giocatori e dell'ex tecnico Massimo Agovino, sono usciti indenni dalla trasferta di Muravera. Un pareggio a reti bianche sull'ostico campo dei sardi, che hanno sprecato l'occasione di agguantare il terzo posto in classifica. I gialloblu di Carannante hanno disputato un match prettamente difensivo, riuscendo a chiudere con grande sapienza tattica e abnegazione i varchi agli avanti della formazione sarda. Muravera-Giugliano era stata rinviata per ben due volte causa le vicissitudini legate al Covid.

