Acerbi e Juan Jesus, domani il verdetto: il difensore dell'Inter rischia 10 giornate di stop

Sentenza domani per il caso Acerbi-Juan Jesus, con il difensore dell'Inter che rischia 10 giornate di squalifica nel caso venisse ritenuto colpevole di aver rivolto un insulto.

Nella giornata odierna il giudice sportivo Mastandrea riceverà la documentazione necessaria per poter emettere il suo verdetto. Nessuno dei due giocatori ha fatto indietro sulle ricostruzioni. Acerbi ha ribadito nell'audizione di venerdì ai procuratori della Figc di aver utilizzato la parola «nero», non quella «n...o», solo per urlare «ti faccio nero».

Dal canto suo, anche Juan Jesus ha ugualmente ribadito la sua versione iniziale. «Mi ha detto: vai via nero, sei solo un n...o».

Toccherà al giudice sportivo provare a stabilire come sono andati realmente i fatti. Francesco Acerbi rischia 10 giornate di squalifica, una punizione che gli costerebbe Euro 2024 e concluderebbe nel peggiore dei modi la sua avventura all'Inter.