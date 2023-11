Atalanta-Napoli, l'analisi ignorante: è bastato Mazzarri per giocare meglio di Garcia

Immagina essere un tifoso del Napoli; al fischio finale di Udinese- Napoli sei entrato in coma, ti risvegli adesso e in panchina della tua squadra trovi

WALTER MAZZARRI

Si, è ricominciata l' era del MAZZARRISMO o se preferite, giusto perché anche noi siamo al passo coi tempi

MAZZARRI- BALL

Non sapendo cosa aspettarmi da questo singolare ritorno al passato, provo a rifuggiarmi in alcune certezze: il tempo effettivo, orologi maltrattati, scuse, scuse, una nuova variegata gamma di scuse. L' ideale per me che ho dovuto passare l'ultima settimana a chiedere scusa all'universo per il fatto di essere munito di pene.

Obiettivo del match per gli azzurri: far vedere che il cambio in panchina è servito a dare una scossa.

Obiettivo mio personale: dire insulti ogni volta che inquadrano Gasperini

I capitani hanno appena finito di leggere il messaggio contro la violenza sulle donne.

Dallo stadio parte “ODIO NAPOLI”. Bergamaschi sempre sul pezzo

Calcio d'inizio LO VEDO. LO VEDO

Palla a Cannavaro e lancio sulla fascia per Maggio. Ditemi che non sono stato l'unico a vederlo, ditemelo!

Uh, forse il mio sogno si è avverato? Forse che è zompata tutta la postazione de (la mamma di) Dazn.

Macché! Hanno preso i microfoni dai cinesi e per almeno tre minuti la telecronaca la fanno i tifosi di casa coi loro cori da festa delle Medie.

La presenza di Spallettone in tribuna ci ricorda che verrà un giorno in cui ci dimenticheremo del Napoli di Spalletti, ma non è oggi questo giorno.

Intanto Mazzarri si è talmente aggiornato che abbiamo abbandonato la costruzione dal basso in favore dei lancioni del portiere. Lo IDOLATRO

I bergamaschi sono letteralmente terrorizzati da Kvara dopo la sfogliatella che gli consegnò a marzo scorso.

L' arbitro fischia a senso unico e concede loro licenza da fravecatori. BASTA AIUTATECI CHIAMATE CHIFFIIIIIII

Mazzarri: "Sono cambiato, non mi lamento più". Infatti ! Giallo per proteste dopo 32' alla prima partita dal suo ritorno.

Cross pennellato di Jack per la testa di AMIIIIIIIRR che la mette nel SETTE MA

NIENTE ANNULLATO FUORIGIOCO

Non per sfiducia, eh (ma anche si) ma vi dispiacerebbe farcelo rivedere ?!?

I padroni di casa ci tengono proprio a dimostrarci che non hanno di merda solo la Curva, ma anche il campo.

Dal canto nostro, il ritorno di Mazzarri ha comportato una concatenazione di eventi che ci porta fino all' antica maledizione di Zuniga, il quale dal suo sarcofago dorato, nel quale si sta ancora ciucciando i soldi di Adl, mormora il suo nefasto anatema: "Non avrai altro terzino sinistro all'infuori di me"

E così, Oliveira- CRACK (Ahi!), Mazzarri piazza JJ e DI FATTO torna coi tre centrali dietro. DEMONIO!

Ma ecco MIO FRATELLO KVARA che di testa beffa Carnecazz

KVARASTHOBGYIYUGYFEYSYG. 0-1

Esulto con sobrietà: E MO ANNULLATECE PURE CHESTO (immaginatemi come il Cholo Simeone dopo la vittoria contro la Juve).

Vi segnalo intanto che l' immagine del fuorigioco di Rrahmani ancora non è apparsa. Ma lo state disegnando a mano?

Clamorosa occasione per il raddoppio azzurro!

Geberoso regalo di Ederson ma Zielinski tiene l'Angina AI PIEDI, i nerazzurri fanno dieci falli di mano in un' azione, il Var è ancora impegnato con il PowerPoint del gol annullato e noi ci siamo mangiati in un colpo solo almeno quattro gol. MANNAGGIA TUTTE LE COSE

Primo tempo che si chiude 0-1

Sintesi di questo primo tempo: il check del gol annullato è finito a Chi l'ha visto

Ripresa: Vabbè ero malpensante. Finalmente ci fanno vedere il fuorigioco di Rrahmani

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH

Torniamo seri: MAVAFANCUL

I bergamaschi nell' intervallo devono essersi abbeverati alla borraccia magica di Bangsbo. Ripartono aggressivi e alla prima occasione pareggiano

JJ sbaglia l' uscita e non attacca Hateboer libero di crossare al centro, dove Rrahmani si fa mangiare in testa da uno di 1,60. 1-1

Zielu decide che le nostre coronarie hanno sofferto troppo poco, quindi regala palla a Lookman al limite dell' area. Per fortuna rimediamo.

Ma è interessante notare come Mazzarri abbia subito rivitalizzato Lobotka e Anguissa. Per Piotr servirebbe un esorcista.

L' Atalanta come al solito è squadraccia cattiva e fallosa. Hateboer su Kvara sarebbe da codice penale, mentre quel figlio di una legaiola di Mariani riesce a non dare nemmeno fallo.

Intanto dopo l'infortunio, si rivede Osimehn. Senza mascherina! E ora a chi cazzo le vendo le 100 mila maschere che ho ordinato?

Segna l'Atalanta. Ma è fuorigioco mentre Il telecronista de (la mamma di) dazn al gol annullato stava piangendo. Il giorno che fallirete verrò a ballare nudo sulle vostre ceneri.

Carnesecchi CARNACUTTARO sbaglia clamorosamente il rinvio, Cajuste intercetta. La palla arriva a Osimhen che si allunga come un elastico per ELMAAAAAASSSS

che sotto gli occhi di papà Spalletti, ci riporta avanti all’81

AFAMMOOOOOOOOOOOKKKKK

GASPERINI VOGLIO FARMI UN BRODO CON LE TUE OSSA!!!

Mancano dieci minuti più recupero nei quali tornerò a sentire un' ansia che mancava da mesi.

Muriel, che ha studiato da Cuadrado, cerca il rigore su carpiato. Per fortuna, Mariani, che pure pareva aver studiato da Mazzoleni, non abbocca.

Per farvi capire quanto fa schifo l' arbitraggio: ci hanno picchiato per l' intera partita, chiudiamo con più ammoniti di loro

Finisce 1-2. Si riparte con una vittoria. Il tempo poi ci dirà ma è bastato un Mazzarri qualsiasi per far giocare il Napoli mille volte meglio che con Garcia.

Date un ROSSO alla VIOLENZA: chiudete la Curva dello Gewiss Stadium.

Vado a far rivedere il gol dell' 1-2 a Garcia e a dirgli vedi a cosa serve il pressing CRETINO, ciao