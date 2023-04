I procuratori sembrano - a quanto dicono presidenti di società e istituzioni calcistiche - il male assoluto di questo mondo, eppure hanno un ruolo fondamentale, ben retribuito dai club. Secondo lo studio diffuso dalla Figc, infatti, nel 2022 le venti società di serie A hanno complessivamente versato agli agenti 205.746.014 euro. E il Napoli occupa il quinto posto in questa graduatoria, con pagamenti che ammontano a 12.486.735.

APPROFONDIMENTI Napoli-Milan live La prima volta del Cholito Simeone titolare E Spalletti incontra la troupe americana: una bottiglia del suo vino in regalo

L'agente con cui il club ha più stretti rapporti è napoletano, si chiama Mario Giuffredi e ha costruito la sua carriera partendo orgogliosamente dal basso, dalle serie minori. I primi affari col Napoli otto anni fa, adesso ha la procura di tre azzurri: il capitano Di Lorenzo, che si prepara a sottoscrivere il rinnovo del contratto fino al termine della carriera, Mario Rui e Politano. A proposito di Politano fu decisivo Giuffredi nella scorsa estate, quando l'esterno era intenzionato a lasciare il Napoli perché non accettava il ballottaggio con Lozano sulla fascia destra. L'agente lo spinse ad incontrare Spalletti per un chiarimento.

Roberto Calenda ha appena definito il rinnovo dell'accordo di Juan Jesus fino al 2025. Nell'estate 2021 il brasiliano non aveva squadra, Spalletti ne suggerì l'ingaggio a De Laurentiis e il giocatore ha saputo guadagnarsi la fiducia anche della società. Calenda dovrà presto affrontare un tema importante: il futuro di Osimhen, che ha un contratto col Napoli ma club di Premier si stanno preparando all'assalto a De Laurentiis. Che o aumenterà lo stipendio del super bomber o lo cederà per una cifra non inferiore ai 140 milioni.

A proposito di futuro, Federico Pastrorello dovrà discutere quello del portiere Meret. Resterà fino al 2024 o prolungherà ulteriormente il contratto?