«A ogni sessione di mercato, c'è chi va e c'è chi viene». Dunque, non più quel «gemmai» pronunciato da De Laurentiis alla domanda di Bruno Vespa che gli chiese se vendeva Osimhen. Osimhen è in vendita, ma al prezzo giusto. Come lo sono Lobotka e Kvara. Ma non tutti insieme. Calma, qui non si smantella nulla. Ma è chiaro che qualche pezzo pregiato può essere venduto. Venduto, non svenduto. Poi c'è chi va via a prescindere dalla volontà del Napoli ed è Kim Min-Jae. Nonostante i dubbi del suo entourage coreano, l'affare con il Manchester United è praticamente concluso, con tanto di villa già messa a disposizione nel quartiere esclusivo di Alderley Edge. Kim ha un accordo da circa 9 milioni di euro a stagione con lo United che non ha incontrato il Napoli: si prepara a versare la clausola da 65 milioni di euro in una sola soluzione. Perché De Laurentiis ha fatto sapere che non concederà dilazioni nel pagamento né intende inserire delle contropartite tecniche. Perché lo United proverà a proporre il 29enne difensore centrale Victor Lindelof, svedese, dal 2017 in Premier dopo l'esperienza al Benfica e titolare della nazionale scandinava. Ma al momento, è tutto un'idea. Perché De Laurentiis vuole solo cash. E attenzione ai segnali che arrivano per Victor Osimhen: perché molti intermediari stanno mettendo sul chi va là il Napoli sul prezzo del fenomeno nigeriano. Ovvero, se la valutazione è 160 milioni, difficile trovare qualcuno che possa spingersi a quella cifra. Sarebbe davvero una belle notizia, ovvio.

APPROFONDIMENTI De Laurentiis e Spalletti: «Resta? Non bisogna tarparsi le ali a vicenda» Luciano e il timore che il sogno svanisca: «Si aspettava il rinnovo durante la sosta» L'intervista a Marcello Lippi: «Spalletti resti e apra un ciclo»

Il destino di Giuntoli non è di facile definizione, perché se resta Allegri, le porte della Juventus potrebbero non aprisi. Il brand va internazionalizzato. E per questo che ha puntato la stellina canadese (ma nata a Brooklyn) Jonathan David, enfant prodige della Ligue 1. 23 anni, cresciuto nel Genk, venne preso proprio con i soldi spesi dal Napoli per Osimhen. Nella lista dei successori del bomber nigeriano c'è anche Rasmus Hojlund (20) dell'Atalanta. Ma c'è un altro nome nuovo all'orizzonte: è il francese di origini congolesi del Lipsia, Christopher Nkunku, 26 anni, che anche il Chelsea cerca. Al momento, il patron ha chiesto all'Empoli Vicario, Baldanzi e Parisi. Un bel terzetto di giovani (tutti di gradimento di Spalletti). E già sono state avviate con il Sassuolo una serie di sondaggi per Armand Laurienté (24 anni) in caso di partenza di Lozano. E a Francoforte, con l'Eintracht, ci sono due piste: il giapponese Daichi Kamada (si svincola a giugno ed è in cima alla lista) e Jesper Lindstrom (23), danese, trequartista e altro ancora a centrocampo. E c'è pure il coreano Kang in Lee del Maiorca nell'elenco. Meret presto firmerà un nuovo contratto: De Laurentiis intende blindarlo e aspetta di vedere il suo procuratore Pastorello. In alto mare il rinnovo di Lozano, mentre Zielinski vuole prima comprendere se ci sono offerte dalla Premier prima di sedersi a discutere sulla sua permanenza. Ieri a sorpresa Kekko dei Modà, con il Pampa Sosa sono stati all'allenamento del Napoli.