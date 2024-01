Per il momento sono tre, ma il Napoli punta subito al poker di acquisti. Ieri pomeriggio Cyril Ngonge ha sostenuto le visite mediche a Villa Stuart a Roma ed oggi arriverà anche la fumata bianca con l'ufficialità del suo passaggio in azzurro. Dopo Mazzocchi e Traorè, il club azzurro assicura anche il terzo rinforzo a Mazzarri. Ne arriveranno ancora. Almeno due: un difensore e probabilmente un altro centrocampista. Per il primo, il difensore, potrebbe essere questione di ore. Oumar Solet - 23 anni nazionale U-20 francese in forza al Salisburgo sembra sempre più vicino al Napoli. Secondo quanto riportato dai media francesi, le parti sono ad un passo dall'intesa. Il club austriaco finora aveva chiesto 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

Ngonge intanto si trasferisce al Napoli a titolo definitivo: nelle casse dell'Hellas entrano quasi 20 milioni di euro (il prezzo è lievitato anche per via del 10% che gli scaligeri dovranno riconoscere al Groningen, club olandese da cui hanno prelevato l'esterno offensivo). Per Ngonge invece, 23 anni, è pronto un quadriennale (fino al 2028) da 1,2 milioni di euro a stagione (a salire). Il calciatore, sei reti in questa stagione e due assist con la maglia del Verona, è un esterno offensivo puro che nel tridente agisce prevalentemente sulla destra. Praticamente sarà l'alternativa di Politano. Occhio però alle sirene arabe per lo stesso Politano che proprio in Arabia ha parecchi estimatori (il patron dell'Al Shaba, Muhammad Al-Munjam, continua il pressing) e intanto aspetta un cenno da De Laurentiis per il prolungamento con relativo adeguamento contrattuale. Per il momento la situazione è in stand by. Staremo a vedere.

Napoli e Fiorentina ieri non si sono soltanto affrontate in campo nella semifinale di Final Eight di Supercoppa, ma anche dietro la scrivania. E lo hanno fatto direttamente a Riad per parlare dell'operazione Antonin Barak. Il centrocampista della Repubblica Ceca, 29 anni, che piace a Mazzarri ha dato il suo placet per il trasferimento all'ombra del Vesuvio. Ma resta da limare la formula del suo trasferimento. Il Napoli aveva proposto un prestito con diritto di riscatto, la Viola continua a chiedere 6 milioni per la cessione a titolo definitivo: alla fine si potrebbe trovare una soluzione con un prestito con obbligo di riscatto (a 5 milioni).

Lo scouting azzurro si guarda intorno e non trascura le piste estere. Sia per il centrocampo, sia per la difesa dove serve subito una diga davanti a Meret. Oltre a Solet si seguono sempre Perez dell'Udinese e Theate del Rennes. Al momento, però, le quotazioni dei due sono leggermente in calo rispetto al francese. Ma restano comunque piste battute.