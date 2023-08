Calciomercato Napoli, ultime notizie oggi: resta in piedi l'opzione Murillo?

«Ho letto anche io dell'interessamento del Napoli. Mia madre mi ha mandato le foto dei giornali italiani. L'ho guardata ed ho pensato: Sono arrivato così lontano? Il mio nome sta arrivando così lontano?» Queste le parole di Murillo Santiago Costa dos Santos, il difensore classe 2002 del Corinthians tra i profili accostati al Napoli in questa finestra di mercato invernale. «Sono molto tranquillo. Sono concentrato al 100% sulla squadra, abbiamo tre fronti su cui giocare, possiamo andare in finale della Copa do Brasil e ai quarti di finale della Sudamericana».

Nelle parole di Murillo riportate da Globo Esporte un affare di mercato che sembra poter restare in piedi. Il Napoli sta chiudendo il connazionale Natan - del Bragantino, un anno più grande - ma anche la strada per il centrale classe 2002 resta viva secondo Espn. Il club di Aurelio De Laurentiis, infatti, avrebbe fatto un'offerta importante al Corinthians (che detiene l'80% del cartellino) per portarlo subito in Italia, tra i 15 e i 18 milioni. I brasiliani chiedono 20 milioni almeno per lasciarlo partire, ma la chiusura ormai imminente degli azzurri per Natan potrebbe raffreddare l'affare.