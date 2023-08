Politano resta a Napoli, l'agente conferma: «Lo vuole Sarri, ma rinnoverà»

Il futuro di Matteo Politano è ancora in azzurro. L'esterno del Napoli è pronto a rinnovare con il club di Aurelio De Laurentiis dopo essere stato protagonista nell'annata dello scudetto. «Andrò a Castel di Sangro, firmeremo per il rinnovo di Di Lorenzo e tratteremo i rinnovi di Politano e Mario Rui» le parole di Mario Giuffredi, agente di molti calciatori della rosa napoletana.

Per Politano, come un anno fa, quindi riconferma in azzurro. Anche se sul calciatore si erano mossi diversi club italiani, pronti a fiondarsi in caso di mancato rinnovo: «Politano resterà al Napoli, anche se è vero che Sarri e la Lazio lo hanno cercato» ha continuato al canale Twitch di Tv Play lo stesso Giuffredi, confermando l'interesse del club biancoceleste che ha poi virato su Isaksen.