Ciccio Caputo al murale di Diego ai Quartieri spagnoli

Ciccio Caputo, attaccante del Sassuolo, è stato ai Quartieri spagnoli per ammirare il murale di Maradona in via Emanuele De Deo, in compagnia del responsabile di “Volo Fiori” che cura gli allestimenti floreali dinnanzi al “tempio” allestito dai tifosi per onorare la memoria del Capitano morto il 25 novembre scorso a Buenos Aires.

Caputo, che aveva sperato fino all'ultimo di essere convocato dal ct Roberto Mancini per l'Europeo, è in questi giorni a Napoli, dove abita il suo procuratore Gaetano Fedele.