La Georgia nell'Unione Europea: anche Kvaratskhelia fa il tifo sui social

La Georgia candidata ad accedere all'Unione Europea. Un'ottima notizia per il Paese che fa il tifo per Khvicha Kvaratskhelia, con il calciatore napoletano che ha voluto celebrare le ultime novità comunitarie per il suo popolo.

Direttamente nelle sue stories su Instagram, infatti, nelle scorse ore Kvara ha condiviso il post della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen con l'annuncio della svolta arrivata ieri dai leader del Consiglio europeo per Georgia, Ucraina e Moldavia.