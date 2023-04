Il Mattino Football Team live dalle 13: Claudia Mercurio e Ciro Giustiniani a via Chiaia

Da Napoli-Milan a via Chiaia. Il Mattino Football Team, scritto con Lello Marangio, torna in diretta per commentare la prima delle tante finali che la squadra di Spalletti giocherà in questo mese di aprile pieno di impegni.

I padroni di casa Claudia Mercurio e Ciro Giustiniani saranno nel salotto chic di Napoli tra i tifosi azzurri in città per raccogliere le prime sensazioni di quello che è stato solo il primo atto della sfida tra azzurri e rossoneri, destinati a incontrarsi per tre volte in due settimane. L’appuntamento è dalle 13 live sul Mattino.it e sui canali social del Mattino.