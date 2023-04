Botte, fischi e malinconia. La grande disfatta, in campo ma soprattutto sugli spalti. Napoli vive la peggiore serata della stagione e quello che accade al Maradona per una sera è tutto tranne che una festa. La sconfitta contro il Milan è solo una virgola del brutto spettacolo arrivato dagli spalti, con i tifosi di casa tristi protagonisti prima e durante il match.

In Curva B volano calci e schiaffi tra due gruppi ultras presenti. Qualcuno vuole fischiare la società, altri preferiscono la via del silenzio: via alle botte che per alcuni minuti creano il panico e spaventano anche gli altri tifosi presenti, alcuni dei quali abbandonano lo stadio. Al centro del settore si crea un vuoto, un buco che è perfetta fotografia del momento: non sembra una città che rischia di vincere lo scudetto. In strada fioriscono bandiere e striscioni a festa, ma allo stadio l'aria è elettrica dal primo all'ultimo minuto. Il Milan dilaga e sale l'amarezza. Nel finale, cori contro De Laurentiis e spuntano anche fumogeni non permessi. Un migliaio i milanisti arrivati al Maradona - prova generale di sicurezza anche in vista della doppia sfida di Champions - loro sì armati di bandiere, tamburi e megafoni per farsi sentire.

Prima del match, gli ultras si erano fatti sentire all'esterno del Maradona: «Non abbiamo nulla da dire alla squadra». Non è una protesta, specificano, ma una manifestazione per accendere i riflettori su quel regolamento d'uso. Si vede fuori quello che non si vede all'interno: bandieroni e fumogeni si prendono la scena, i cori di supporto alla squadra che poi in campo deluderà.

Tifo napoletano già tristemente protagonista ieri: nella serata di venerdì, l'abitazione di un membro del Club Napoli Cesena è stata colpita con il lancio di una molotov che solo per pura casualità non ha causato danni a persone. Un episodio denunciato alle forze dell'ordine e anche sui social dal club: «La colpa? Aver esposto sul proprio balcone uno striscione del nostro club» denuncia il club «Rischiavano di ammazzare qualcuno». Dai primi rilievi, infatti, il gesto sarebbe stato compiuto dalla tifoseria di casa, infastidita dalla presenza dello striscione. Una indagine appena all'inizio.

La domenica napoletana era cominciata con caffè, cornetto e file, soprattutto online. Tanti i tifosi che hanno sperato di acquistare i biglietti di Napoli-Milan di Champions messi in vendita ulteriormente ieri mattina dal club e andati via in pochi minuti. Altri saranno poi disponibili tra oggi e mercoledì, completando così l'ennesimo sold out dell'anno in una serata che tutta Napoli spera possa essere diversa da quella di ieri.