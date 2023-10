Napoli, Di Lorenzo non cerca scuse: «La Fiorentina ha fatto meglio di noi»

«L’obiettivo è stare lì davanti con le altre e lottare il campionato dino alla fine» le parole di Giovanni Di Lorenzo, che difende il suo Napoli dopo il ko con la Fiorentina «Sicuramente è stata una brutta partita questa sconfitta in casa. La Fiorentina ha giocato meglio e dobbiamo accettarlo sapendo che bisogna fare di più e meglio. Ora c’è la sosta, andare alla sosta con una sconfitta non è bello però dobbiamo continuare a lavorare e andare avanti».

Non è un problema di fame: «La fame non mi piace, non è che alle prime partite non fatte bene si può dire questo» ha detto a Dazn. «Bisogna fare di più, stasera abbiamo trovato una squadra brava a palleggiare e occupare gli spazi e l’abbiamo sofferta. Ci spiace che ora c’è la sosta e non possiamo lavorare da subito, ma al ritorno analizzeremo gli errori col mister perché non possiamo fare questi errori e queste partite in casa».