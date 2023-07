Napoli, c'è il sì di Danso ma non vuole rompere con il Lens

Kevin Danso ha detto sì al Napoli. Il primo indiziato a raccogliere l'eredità di Kim Min Jae in azzurro il prossimo anno ha aperto alla possibilità di trasferirsi a Napoli in questa estate di mercato, come riportato da Footmercato. Ora, però, toccherà proprio al club di Aurelio e Laurentiis: il giocatore infatti non vuole forzare la sua partenza e rompere con il Lens.

Servirà il lavoro di convincimento degli azzurri per portare avanti la trattativa e magari concluderla nel migliore dei modi. Il Lens non vuole lasciar andar via altri fondamenti della squadra dopo aver salutato già Loïs Openda e Seko Fofana in queste settimane.