Lobotka, morto il padre in Slovacchia: lascia il ritiro della Nazionale

Terribile lutto per Stanislav Lobotka. In queste ore è infatti venuto a mancare il papà del centrocampista del Napoli e della nazionale slovacca, come si è appreso da fonti vicine alla nazionale con cui il calciatore era impegnato in queste ore.

Lobotka ha chiaramente lasciato il ritiro della squadra allenata dall'ex azzurro Francesco Calzona per restare insieme con la famiglia, a poche ore dal primo impegno ufficiale dei suoi contro il Portogallo.