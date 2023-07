Lozano, auguri e addio: a un passo l'accordo il Los Angeles FC?

Oggi compie 28 anni da calciatore del Napoli, ma il prossimo compleanno Hirving Lozano potrebbe festeggiarlo anche lontano dall'azzurro. Con il contratto in scadenza tra un anno, infatti, il messicano ha il futuro incerto: ieri è andato solo in panchina nell'amichevole di Castel di Sangro contro l'Hatayspor e non ha preso parte al match dopo un ultimo periodo complicato a causa dell'infortunio.

Secondo quanto riportato da Wdeportes in Messico, però, il Chucky sarebbe al passo d'addio con il Napoli: da settimane, infatti, vanno avanti i negoziati con il Los Angeles FC, squadra californiana che è a un passo dall'accordo finale. Un contratto di quattro anni per Lozano e ingaggio superiore rispetto a quello percepito a Napoli negli ultimi anni (da 4,5 milioni di euro), le armi per convincere l'esterno a sposare il progetto Mls.