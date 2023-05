La felicità di Hirving Lozano: «Il primo messicano a vincere»

«Lo Scudetto è un'emozione incredibile, sono il primo messicano a vincerlo. È una cosa molto importante per il Messico» così Hirving Lozano, in campo questa sera nella seconda parte di gara. «Mi arrivano tanti messaggi, i tifosi mi hanno sempre dato forza. Sono molto felice, c'è un amore completo della gente per questa squadra, la vittoria è per loro».

«Abbiamo fatto un lavoro incredibile grazie a tutti i giocatori, nessuno credeva in noi all'inizio ma grazie a Dio ci è uscito tutto benissimo. L'ultimo ad essere campione col Napoli è stato Maradona, uno molto speciale per me. Dove gioco meglio? A sinistra. Quando sono arrivato a Napoli sono andato a destra. Ho fatto un lavoro difficile, ma volevo farlo bene» ha concluso.