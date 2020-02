Un evento dedicato a Diego Armando Maradona a due giorni da Napoli-Barcellona, la sua partita. L'appuntamento è fissato domenica 23 febbraio, dalle ore 11, presso il centro Miniera Riciclarte in vico Tre Regine 48 ai Quartieri spagnoli, dove ogni mezz'ora verrà proiettato il documentario «Maradona el capitan de Napoles» realizzato dal 23enne giornalista argentino Lucas Sepiurka e dedicato non solo alle imprese calcistiche del campione, ma anche a quella operazione socioculturale che avvenne a Napoli in quegli anni. La prima immagine del documentario, presentato in Italia per la prima volta, è il capitano nudo, soltanto con la fascia al braccio sinistro, dopo una delle imprese del Napoli: la vittoria in casa della Juventus per 3-1 il 9 novembre 1986, la stagione del primo scudetto.



All'evento interverranno il fotoreporter del Mattino Sergio Siano, Massimo Vignati, che ha raccolto i cimeli di Diego in un "museo" a Miano, e Gianni Aiello, segretario del campione nei sette anni a Napoli. Ingresso libero, la raccolta di fondi volontari sarà destinata all'associazione «Una goccia d'azzurro».