Doppia festa per Dries Mertens che mercoledì ha siglato a Salisburgo la doppietta capace di fargli affiancare e poi superare Diego Armando Maradona nella classifica dei bomber di tutti i tempi in maglia Napoli LEGGI ANCHE Napoli, Dries più di Maradona fa festa sui social: «Che notte!» I 116 gol del belga sono stati festeggiati prima in, insieme ai compagni di squadra immediatamente dopo il match, poi a Napoli, dove gli amici di Dries insieme con la compagna Kat , hanno voluto omaggiare l'attaccante azzurro con una torta con tanto di candeline a ricordare il numero dei gol già segnati.«Prossimo obiettivo i 200 gol» si legge dalle storie su Instagram insieme col belga: con altri cinque gol, Mertens raggiungerebbe anche Marek Hamsik diventando primo nella speciale classifica.