Calciomercato Napoli, beffa Samardzic? Si inserisce anche De Zerbi

Il Napoli continua le sue trattative per Lazar Samardzic, il 22enne calciatore serbo dell'Udinese che ormai da settimane è il primo obiettivo azzurro per il centrocampo del futuro. Secondo quanto riportato da Sky Sport in Germania, però, ora gli azzurri non sarebbero più l'unico club interessato: nelle ultime ore infatti si sarebbe fatto avanti anche il Brighton, il club inglese allenato da Roberto De Zerbi, per mettere le mani sul talento dell'Udinese.

Che da settimane, però, ha già trovato un accordo con il club di Aurelio De Laurentiis: nelle scorse ore, infatti, sono andati avanti i colloqui tra le parti con gli azzurri che sarebbero pronti anche a dare l'ok definitivo. 20 milioni di parte fissa più 5 di bonus, questa la cifra che dovrebbe mettere d'accordo le parti ma il calciatore non ha ancora detto di sì e l'inserimento degli inglesi ora rischia di complicare le cose.