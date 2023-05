Napoli, Olivera e Lobotka a Capri sul palco dell'Anema e Core con Gianluigi Lembo, Sal Da Vinci e Decibel Bellini

Una notte che si tinge d'azzurro quella della taverna “Anema e Core” che ieri ha accolto i campioni d'Italia Olivera e Lobotka.

Gianluigi Lembo e la sua band hanno dato il via al coro “Siamo noi, Siamo noi”, subito raggiunti sul palco dal difensore e dal centrocampista del Napoli e a seguire da Daniele Decibel Bellini, vocalist dello stadio “Maradona” e da Sal Da Vinci.

Il noto cantante e attore napoletano ha dedicato ai giocatori per l'occasione una personale versione di “O' Surdato 'Nnamurato”. Lo spettacolo a sorpresa ha emozionato tutti, tifosi e pubblico internazionale.

Poco dopo a salutare Gianluigi sul palco sono infatti arrivati la supermodella statunitense Chanel Iman, ex “angelo” di Victoria Secret, e il compagno Davon Godchaux, giocatore di football americano per la New England Patriots.