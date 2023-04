Decibel Bellini piange in diretta su Dazn prima di Napoli-Salernitana

Una partita vissuta intensamente già prima del calcio d'inizio per Daniele Decibel Bellini, lo speaker ufficiale dello stadio Maradona che non ha trattenuto l'emozione dopo la lettura delle formazioni. In diretta con Dazn, infatti, il tifoso azzurro è scoppiato in lacrime per la gioia di poter rivedere lo scudetto nella sua città 33 anni dopo.

A consolarlo anche Christian Maggio, ex calciatore azzurro di cui ha urlato il nome tante volte a Fuorigrotta.