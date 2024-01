Napoli, dov'è Osimhen? Non è ancora arrivato al ritiro della Nigeria

Victor Osimhen non è ancora arrivato nel ritiro della Nigeria che si prepara a fare l'esordio nella prossima Coppa d'Africa che comincerà la prossima settimana.

Questo è quanto fa sapere la nazionale nigeriana che nell'ultimo aggiornamento dei calciatori presenti in ritiro non ricomprende l'attaccante del Napoli, partito alla volta di Lagos già a fine dicembre per festeggiare il suo compleanno a casa prima di ricongiugersi ai compagni di nazionale, ma dopo le apparizioni dei giorni scorsi tra locali e chiese del quartiere non si è ancora fatto vedere in campo.