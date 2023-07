Napoli, la carta Folorunsho: assalto di Verona e Empoli

Dopo due ottime stagioni in Serie B, Michael Folorunsho sembra pronto alla promozione in massima serie. Non ci è riuscito in campo con il Bari ma potrebbe riuscirci ora con il mercato visto che il centrocampista di proprietà del Bari è tra i più chiacchierati dai club di mezza classifica.

Come riportato da Sky Sport, infatti, il centrocampista italiano di origini nigeriane è seguito da Verona e Empoli per la prossima stagione. E il Napoli di De Laurentiis potrebbe anche utilizzarlo come pedina di scambio: dell'Hellas piace Faraoni, Baldanzi è seguito da sempre in Toscana. Affari di mercato per oggi e domani che possono fare al caso degli azzurri.