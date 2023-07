Napoli-Hatayspor, dove vederla: il match gratis su Youtube per errore

Un grande aiuto per i tifosi del Napoli, almeno per mezz'ora: il match amichevole contro l'Hatayspor di questo pomeriggio al Patini - prima uscita amichevole del ritiro in Abruzzo - è stato visibile in chiaro sul canale Youtube del club turco che ha infatti condiviso il link per tutti i tifosi direttamente dai canali ufficiali social così da favorire la fruizione agli utenti.

Atakaş Hatayspor x @sscnapoli karşılaşmasının YouTube kanalımız üzerinden izleyebilirsiniz. https://t.co/GuhBXegJ7g — Hatayspor (@Hatayspor_FK) July 29, 2023

Una doccia gelata per tanti tifosi del Napoli che avevano usufruito del servizio a pagamento di Sky Sport: la gara tra gli azzurri e l'Hatayspor, infatti, era in programma in pay per view con i napoletani che hanno versato 10 euro per poter assistere dal divano alla partita. Per mezz'ora abbondante, invece, il match è stato visibile in rete, prima del blocco dei tuchi, forse avvisati dell'iniziativa.